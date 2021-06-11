А губозакаточную машинку? Сурков предложил "вернуть Украину силой"

Сурков предложил "вернуть Украину силой" / Фото: kremlin.ru

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков предложил "вернуть Украину силой".

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Правда, о каком именно "воздействии" идет речь, он не уточнил. Однако, по словам Суркова, оно не обязательно должно быть военным.

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"Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", — сказал он.

Также экс-помощник Путина добавил, что Россия якобы выигрывает международную ситуацию, а от Украины "мир реально устает".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью, в котором сравнил Украину с нацистской Германией, возмутился ее сближением с НАТО и обвинил в затягивании вопроса о разрешении конфликта на Донбассе. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".