Версія українською
$ 27,76
33,49

Форум по безопасности в Украине и прогноз по нефти – анонсы СЕГОДНЯ

11 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 11 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Киеве во вторник откроется форум по национальной безопасности Украины, на котором выступит президент, в Харькове продолжится суд по экс-мэру Славянска Неле Штепе, а в Соединенных Штатах обнародуют прогноз по нефти.

Украина

Киев

Харьков

За рубежом

США

Реклама

Вена, Австрия

Новости на эту же тему:
события анонс вторник

Реклама