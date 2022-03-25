Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе и просит помочь "миротворцев РФ"

В Армении ожидают, что «миротворческие силы России» примут меры / Коллаж "Сегодня"

Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в наступлении и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, которое произошло вчера, 24 марта. Также Армения просит помощи у российских военных-"миротворцев".

Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

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"Вторгшиеся азербайджанские подразделения минувшей ночью открыли огонь в направлении постов Армии обороны. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной", – говорится в сообщении.

В Армении ожидают, что "миротворческие силы России" примут меры, чтобы азербайджанские вооруженные силы вывели свои подразделения из зоны ответственности "российской миротворческой миссии".

Суть конфликта

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы.

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Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Вчера, 24 марта, в самопровозглашенном Нагорном Карабахе возобновились военные действия. Войска Азербайджана пошли в наступление и освободили села Фарух (Парух) и Храморт.

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На такой шаг Азербайджан решился, так как российских военных-"миротворцев" (зашедших на спорные территории в 2020 году) отправили на войну в Украине.

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