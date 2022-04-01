Армия РФ уходит из-под Киева: пропагандисты растерялись и требуют "идти до конца"

Российские военные отходят с ряда направлений / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пропагандисты бьются в истерике из-за отступления армии РФ с некоторых направлений в Украине. В частности, события прокомментировал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Его запись репостнул один из самых скандальных пропагандистов Владимир Соловьев, который сам даже не нашел слов.

"Когда стали появляться фото жовто-блакитных флагов там, где мы были еще несколько дней назад, отрицать очевидное стало бессмысленно. Мы уходим из-под Киева. Отводим свои подразделения "за ленточку". Я не политик и не генерал, у меня нет всей картины перед глазами. Я не знаю, почему было принято такое решение", — грустит Коц.

Он успокаивает себя тем, что война якобы еще будет продолжаться. Журналист заявил, что "ничто не отберет подвиг" российских оккупантов, которые вторглись на украинскую землю.

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"Война только начинается. Потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Надо делать выводы и идти дальше. До конца. Я остаюсь с нашей армией", — заявил он.

Украину освобождают от оккупантов

Вооруженные силы Украины сегодня, 1 апреля, вошли в Бучу Киевской области.

Кроме этого, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ освободили также Бородянку Киевской области.

Российские оккупанты оставили Гостомель почти без боя. Так, военнослужащий ВСУ сообщил, что город сейчас деоккупирован.

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Кроме того, в сторону границы с Россией направились две колонны вражеской армии, которые раньше стояли неподалеку от Броваров и базировались в районе Новой и Старой Басани.

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