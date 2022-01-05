Армия России получила приказ готовить марш-бросок к границе Казахстана — СМИ

Войска России уже готовы защищать свои объекты в Казахстане / Коллаж "Сегодня"

Минобороны России привело в боевую готовность свои силы в приграничных районах с Казахстаном, где четвертый день подряд происходят массовые акции протеста, местами перерастающие в погромы правительственных зданий.

Об этом пишет телеграм-канал Kazakhstan Now.

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Что известно

"Российские офицеры получили распоряжение готовить начало марш-броска на сопредельную территорию в ближайшие 72 часа. В Казахстане армия массово отказывается выступать против протестующих и во время столкновений сразу же складывает оружие. Почти у каждого есть родственники на гражданке, которых коснулись экономические проблемы последних лет. Да и сама армия живет весьма плохо, особенно на фоне Азербайджана, который, имея меньшие ресурсы, обеспечивает достойный уровень жизни военных", – утверждается в сообщении телеграм-канала.

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