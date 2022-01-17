Атака дронов. В ОАЭ идет военная операция, слышны взрывы – СМИ (видео)

В ОАЭ хуситы взорвали три бензовоза / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из промышленных районов Абу-Даби произошел крупный пожар. Об этом в Twitter сообщила службы полиции столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Сообщается, что в результате пожара взорвались три бензовоза с нефтепродуктами.

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"Сегодня утром в районе Эль-Мусаффах вспыхнул пожар, который привел к взрыву трех цистерн с топливом, находившихся неподалеку от резервуаров для хранения горючего", – подчеркивается в сообщении.

По-видимому, злоумышленники хотели атаковать объект ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) в Мусаффе.

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В полиции также отметили, что вероятнее всего, причиной пожара могло стать падение БПЛА.

Кроме того, в международном аэропорту Абу-Даби возник пожар. В настоящее время бригады работают над тушением пожара, ведется расследование, чтобы установить причину возгорания.

В то же время после случившегося йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" взяло на себя ответственность за нападение на Абу-Даби. По словам официального представителя хуситов Яхья Сариа, сегодня они передадут подробности проведенной на территории ОАЭ военной операции.

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Предыстория

Ранее представитель "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити предупреждал, что хасиды нанесут ракетные удары по территории ОАЭ, если эта страна не прекратит вооруженного вмешательства в йеменский конфликт. Иракские ополченцы значительно усилили свои угрозы после поражения на выборах.

Атака беспилотников

7 ноября 2021 года на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, которая расположена в "зеленой зоне" Багдада, была совершена атака при помощи трех беспилотников со взрывчаткой. Политик не пострадал, однако ранения получили шесть бойцов личной охраны премьера. Вскоре силы безопасности смогли уничтожить два летательных аппарата при их налете на резиденцию премьера. Здание получило незначительные разрушения.