Атака на ТЦ в Кременчуге. Как Россия путает следы и лжет в надежде избежать последствий (фото)

Россия пытается себя оправдать за удар по Кременчугу. Фото: коллаж "Сегодня"

Российское Минобороны заявило, что войска поразили якобы "состав с вооружением с Запада", после чего произошла детонация, а пожар охватил ТРЦ рядом в Кременчуге. Таким образом РФ в очередной раз пытается избежать ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом пишут российские СМИ.

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"Отмазки" России

В Минобороны России заявили, что в Кременчуге российские ВКС нанесли удар якобы по "ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин".

"Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом нефункционировавшем торговом центре", – "оправдались" в российском министерстве.

РФ пытается отмазаться от преступления

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Что на самом деле?

Как заявил глава МВД Денис Монастырский, военных объектов вокруг ТРЦ в Кременчуге в радиусе 5 км не было.

Подробности ракетного удара по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позднее стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

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Число жертв ракетного удара за ночь возросло до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро 28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Также напомним, лидеры G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу.

Кроме того, мы писали, что страшный обстрел ТЦ в Кременчуге могут расследовать в Гааге.