Атака России по вокзалу в Краматорске и переброска войск на Донбасс. Что пишут западные СМИ о войне

От удара по вокзалу в Краматорске погибли более 50 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ последние сутки говорят о безжалостном ударе по вокзалу в Краматорске, где тысячи мирных украинцев пытались покинуть Донбасс. В то же время, западные медиа активно обсуждают подготовку России к новой атаке в восточных областях Украины после того, как оккупанты покинули киевское и черниговское направления.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

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Удар по вокзалу в Краматорске

Американская газета The Wall Street Journal на стартовой странице пишет о российской ракетной атаке на железнодорожный вокзал в Краматорске, которая унесла жизни по меньшей мере 52 человек и более 100 ранила. В тот момент на вокзале в Краматорске находилось около 4000 человек, ожидавших эвакуации. Ракетный удар по вокзалу стал еще одним фактом военных преступлений России.

Зеленская просит закрыть небо над Украиной

Американский журнал Vogue опубликовал интервью Первой леди Елены Зеленской о жизни в осаде и как ее Украина двигается вперед. Она призвала США и Запад не бояться Россию и закрыть небо над Украиной, тем самым уберечь сотни детей, женщин и мирных граждан.

"Отсутствие прямого ответа побуждает агрессора наступать, потому что он знает, что Запад не закрывает небо, и это стимулирует его идти дальше и совершать зверства", – сказала Елена Зеленская.

Shell не хочет отказываться от российской нефти

Американское агентство Bloomberg сообщило о схеме, по которой Shell продолжает покупать российскую нефть и финансировать путинскую армию. Суть схемы состоит в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01% поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет российского происхождения. В Украине же три крупнейшие энергокомпании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго – запустили проект #StopBloodyEnergy, цель которого – в том числе добиться полного эмбарго на российскую нефть и газ.

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Подготовка РФ к новым атакам в Украине

Амерниканская газета The Washington Post анонсирует начало новой атаки России на востоке и юге Украины. По словам Пентагона, Кремль также сосредотачивает воздушные атаки на южную и восточную Украину, при этом российские самолеты ежедневно совершают около 240 вылетов. Но некоторые российские войска, которые разворачиваются на восток, вероятно, уже понесли большие потери, согласно оценке США.

Дополнительная мобилизация оккупантов

Британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне США пишет, что некоторые российские подразделения в Украине истощены и боевая мощность России составляет где-то между 80% и 85% от уровня до вторжения. Пентагон установил, что некоторые российские подразделения, недавно отступившие из Киева, были сильно повреждены и истощены, что поставило под сомнение их боевую полезность. Есть признаки того, что Москва начала мобилизацию некоторых резервистов и могла бы надеяться завербовать более 60 тысяч человек, сказал чиновник.

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