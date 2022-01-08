Авиакатастрофа МАУ в Иране. Стали известны имена вероятных исполнителей преступления

Иран призывают взять на себя ответственность. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что следователи знают имена вероятных исполнителей преступления по делу об уничтожении самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом он написал в Twitter.

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"Следствие в Украине продвигалось бы гораздо лучше, если бы Иран оказал должное содействие. Через два года со стороны Ирана фактически нет сотрудничества. Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве с пострадавшими странами", — написал Мамедов.

Он добавил, что из разных источников Украине известны вероятные исполнители преступления, и сейчас нужно только проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц.

"В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН", — резюмировал заместитель генпрокурора.

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Также в колонке для "Радіо Свобода" он назвал имена военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей исламской революции, о которых идет речь:

капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор);

третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);

первый лейтенант Магамад Маджид Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхута (Hamed Mabhout);

второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);

бригадный генерал Али Акбар Сейдуна (Ali Akbar Seydoun);

военный иранской армии полковник Мостафа Фарати (Mostafa Faratі).

По словам экс-замгенпрокурора, этим людям инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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