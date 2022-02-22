Австралия осудила признание РФ независимости "ЛДНР"

По словам премьер-министра Австралии Скота Моррисона, страна может ввести санкции против РФ/Фото: REUTERS/AAP Image/Mick Tsikas, коллаж: "Сегодня"

Австралия осудила указ РФ о признании независимости так называемых "ЛДНР". Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Россия должна безоговорочно вывести войска.

Об этом сообщает ABC News.

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна последует примеру других западных государств и введет санкции.

"Они вторглись на суверенную территорию Украины, и, хотя я надеюсь на лучшее с точки зрения дипломатических усилий. Мы не можем допустить угрозы применения насилия для получения преимущества над положением одной нации над другими", — сказал Моррисон.

Моррисон назвал заявления о "миротворческом" характере России "чушью".

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

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"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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