Азербайджан сообщил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Армении открыли огонь. Коллаж "Сегодня".
Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района.
Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Подробности
Вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов по позициям военных Азербайджана. Потерь среди военнослужащих нет.
Подразделения Азербайджанской армии, со своей стороны, принимают все меры для прекращения провокации со стороны Армении.
"Оперативная ситуация контролируется нашими подразделениями", – пишет пресс-служба.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поездки официальных лиц Армении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений.
Ранее мы сообщали, что азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян высказались о конфликте в Нагорном Карабахе в ходе своих новогодних обращений.