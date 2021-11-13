Азербайджан сообщил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Армении открыли огонь. Коллаж "Сегодня".

Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района.

Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

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Вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов по позициям военных Азербайджана. Потерь среди военнослужащих нет.

Подразделения Азербайджанской армии, со своей стороны, принимают все меры для прекращения провокации со стороны Армении.

"Оперативная ситуация контролируется нашими подразделениями", – пишет пресс-служба.

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Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поездки официальных лиц Армении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений.

Ранее мы сообщали, что азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян высказались о конфликте в Нагорном Карабахе в ходе своих новогодних обращений.