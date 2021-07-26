В кафе и отели по COVID-сертификатам: в Азербайджане вводят обязательную вакцинацию

Вацинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Азербайджан вводит почти обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий населения. В частности, для студентов, чиновников и сотрудников предприятий ряда отраслей.

Как сообщает haqqin.az, с 1 сентября 2021 года не менее 80% сотрудников государственных органов (структур), а также работников нижеперечисленных предприятий обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября – вторую дозу вакцины либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

В их число входят:

все медицинские и фармацевтические предприятия;

все научные и образовательные учреждения;

предприятия сферы бизнеса и услуг.

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Студенты старше 18 лет должны иметь паспорт COVID-19. Кроме того, с 1 сентября в Азербайджане начнет действовать особый карантинный режим по коронавирусу, который предполагает запрет на посещение заведений общепита, гостиниц и торговых центров без сертификата о вакцинации.



"Лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами заведений общественного питания в помещениях, услугами отелей и крупных торговых центров только при наличии паспорта COVID-19", — говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков и других категорий работников, которые могут контактировать с "уязвимыми людьми".

Также напомним, власти Италии еще в апреле приняли закон, который обязал всех медиков и сотрудников системы здравоохранения, которые работают в аптеках и медкабинетах, делать прививки от коронавируса.

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