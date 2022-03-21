Байден едет в Польшу на встречу с Дудой: будут говорить об Украине

Дуда и Байден встретятся в Польше/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время рабочего визита в Европу посетит Польшу. Он запланировал встречу с лидером страны Анджеем Дудой.

Об этом сообщили в Белом доме.

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"В пятницу, 25 марта, президент Байден отправится в Варшаву, Польшу, где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой. Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, который вызвала неоправданная и неспровоцированная война России против Украины", — говорится в сообщении.

Перед тем, как Байден поедет в Польшу, он проведет встречу в Бельгии с союзниками НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложению на Россию серьезных и беспрецедентных расходов за ее вторжение.

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