Байден хочет восстановить инфраструктуру сектора Газа

По его словам, речь идет именно о восстановлении исключительно мирной инфраструктуры

Слева - президент США Джо Байден, справа - разрушенный сектор Газа. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме заявил, что его страна поможет восстановить инфраструктуру сектора Газа, пострадавшую в ходе недавней израильской военной операции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, что речь пойдет о восстановлении исключительно мирной инфраструктуры, а не объектов, используемых палестинскими группировками в военных целях.



"Речь будет о пакете помощи, чтобы восстановить Газу", – сказал он.

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Байден добавил, что "молится за то, чтобы оно продержалось" – имея ввиду перемирие, которого достигли Израиль и палестинцы из Газы.



Президент США предположил, что пока все страны не признают право еврейского государства Израиль на существование "мира не будет", прокомментировал он ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее мы писали, Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС вступил в силу в 2 часа ночи пятницы. За 11 дней вооруженного конфликта погибло более 200 человек, большинство в секторе Газа. Более подробно читайте в материале "Сегодня".