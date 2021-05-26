Байден хочет знать причину пандемии – у спецслужб есть 90 дней

Американский лидер требует от Китая участия в расследовании и доступ ко всем необходимым данным и уликам для установления обстоятельств появления коронавируса

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Президент США Джо Байден требует от американской разведки удвоить усилия для расследования причин начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщили в Белом доме.

26 мая американский лидер поручил спецслужбам своей страны подготовить отчет и в течение 90 дней доложить Конгрессу о результатах расследования.

Кроме того, он поручил национальным лабораториям способствовать расследованию, а разведсообществу – подготовить список конкретных запросов для правительства Китая.

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"На сегодняшний день разведывательное сообщество США объединилось вокруг двух вероятных сценариев (появления коронавируса – ред.), но не пришло к окончательному заключению по этому вопросу", – гласит заявление Байдена.

Президент США также призвал Китай участвовать в "полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем необходимым данным и уликам".

Напомним, что предшественник Байдена Дональд Трамп и другие республиканцы настаивают на том, что причиной пандемии стала утечка из вирусной лаборатории в китайском городе Ухань.

При этом после визита в Китай делегация Всемирной организации здравоохранения назвала такую версию маловероятной.

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