Байден и Макрон обсудили Украину: о чем договорились

Джо Байден (слева) и Эммануэль Макрон (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден 2 февраля поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию с наращиванием российских войск на границе с Украиной.
Об этом сообщает Белый дом.
"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических санкций в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", – говорится в сообщении.
Лидеры стран договорились поддерживать контакт по этому вопросу и консультироваться с союзниками по НАТО и в Евросоюзе.
"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, в отношении нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", – сказали в Белом доме.
Зеленский тоже говорил с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, президенты обсуждали прошедшую встречу в "нормандском формате".
"Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", — сказал Зеленский.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Власти Украины не исключают, что эскалация со стороны России будет продолжаться, и в связи с этим перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны. В The Washington Post утверждают, что, несмотря на активное обсуждение возможного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский не верит в "мрачные оценки" зарубежных разведок.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле. По словам Гармаша, это может произойти, если Окружной административный суд Киева вернет полномочия беглому политику.
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