Байден из-за океана поддержал "Рамштайн-3" тяжелым оружием для Украины

США продолжает помогать Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Белый дом намерен объявить о предоставлении Украине новых вооружений. Сумма составит около 1 миллиарда долларов. К слову, 15 июня началось заседание Контактной группы по обороне Украины – "Рамштайн-3", и в это время Джо Байден объявил о помощи нашей стране.

Об этом сообщает Reuters.

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По предварительной информации, пакет помощи будет включать противокорабельные ракетные комплексы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

Посол США назвала размер дополнительной помощи Украине

США выделили дополнительную финансовую поддержку Украине в размере 7,5 миллиарда долларов. Вашингтон стремится помочь Киеву защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость нашей страны и ее обновления. Об этом сообщила новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Она заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

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"Имея прямую бюджетную поддержку в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", – отметила Бринк.

Ранее мы рассказывали, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна не будет посылать Украине ракетные системы, которые "могут достичь территории России".