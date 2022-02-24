Байден: Лидеры G7 готовы ввести сокрушительные санкции против РФ

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Президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран "Большой семерки" готовы ввести сокрушительные санкции против России за вторжение в Украину.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля провел с Байденом телефонный разговор.

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"Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем, чтобы вызвать международное осуждение, в том числе сегодня вечером в Совете Безопасности ООН", – сообщил президент США.

По его словам, Зеленский попросил призвать мировых лидеров осудить агрессию президента РФ Владимира Путина и поддержать народ Украины.

"Завтра я встречусь с лидерами G7, и США, наши союзники и партнеры, введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", – пообещал Байден.

Британия ввела новые санкции против РФ

Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

Об этом сообщил 24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон. В частности, крупным российским компаниям и государству будет запрещено привлекать средства на британских рынках. Авиакомпании "Аэрофлот" запретят летать в Великобританию. Будет приостановлено действие экспортных лицензий на товары, которые можно использовать в военных целях. Великобритания прекратит экспорт высокотехнологичных товаров и оборудования для нефтепереработки.

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Джонсон также заявил, что возможность отключения России от межбанковской платежной системы SWIFT "не снимается с повестки дня".

Санкции против России