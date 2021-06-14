Байден подготовил Путину "жесткие послания" – Джонсон

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным донесет ему "довольно жесткие послания".

Об этом перед началом саммита НАТО заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.

"Президент США Джо Байден "в ближайшие несколько дней будет выступать с весьма жесткими посланиями президенту Путину", - заявил Джонсон.

По словам Джонсона, он "всегда надеется, что с Россией дела пойдут лучше, но пока они довольно разочаровывают с точки, зрения Великобритании".

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Американский президент пообещал, что четко доведет до Путина все опасения США, после чего обещает рассказать СМИ о результатах встречи, а президент РФ отдельно озвучит свою точку зрения.

"Я не хочу, чтобы меня отвлекало то, что они пожали друг другу руки, кто больше всего разговаривал и все остальное", – добавил президент США.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Путин назвал главные цели встречи с Байденом. В Кремле также отмечают, что в последнее время Байден смягчил риторику в адрес России.