Байден ввел санкции против "ЛДНР"

Также указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в псевдореспубликах/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать из "ЛДНР"

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Согласно решению Байдена, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик.

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Кроме того, этот указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в псевдореспубликах.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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