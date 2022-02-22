Байден ввел санкции против "ЛДНР"

Также указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в псевдореспубликах/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать из "ЛДНР"
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Согласно решению Байдена, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик.
Кроме того, этот указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в псевдореспубликах.
Путин признал "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".
"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.
Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".