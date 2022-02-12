Байден срочно созвонится с Путиным

Владимир Путин и Джо Байден поговорят по телефону / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Президент США Джо Байден решил срочно провести телефонный звонок с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает ABC News.
"Я ожидаю, что президент Байден поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам по этому поводу прямо сейчас", — сказал он.
Таким образом, дата и темы разговора пока неизвестны.
Намерение двух президентов провести телефонный разговор подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра (12 феврая — ред.) вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", — сказал спикер Путина.
Песков подчеркнул, что запросу предшествовало письменное обращение американской стороны.
Переговоры Запада
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел переговоры с европейскими лидерами.
В разговоре участвовали премьер Канады Джастин Трюдо, лидеры Франции Эммануэль Макрон, Германии — Олаф Шольц, Великобритании — Борис Джонсон, Италии — Марио Драги, Польши — Анджей Дуда, Румынии — Клаус Йоханнис, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Угроза со стороны России
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. Также РФ стянула войска в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость – 2022".
- Запад прогнозирует, что в Кремле уже приняли решение о вторжении и оно может произойти в ближайшие недели.
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и этим оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.
- Власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Ранее то же самое посоветовали своим гражданам США.