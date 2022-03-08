Байден: Украина никогда не станет победой для Путина

Путин не победит Украину, считает Байден / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украина решительно сопротивляется агрессии РФ, и уже на этом этапе войны понятно, что Украина не станет для хозяина Кремля Владимира Путина победой — об этом заявил в своем обращении президент США Джо Байден.

"Последние две недели украинцы вдохновляют мир своей храбростью, своей полной решимостью жить свободно. Украинцы демонстрируют, что не дадут Путину просто взять то, что он хочет", — сказал Байден.

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Президент США отметил, что ряд мировых лидеров призывают Россию к прекращению огня, возвращению к дипломатическим путям, улучшению гуманитарной ситуации, однако Путин, очевидно, сознательно идет избранным путем, чего бы это ни стоило.

"Россия может продолжить продвижение ужасной ценой, но одно уже понятно: Украина никогда не станет для Путина "победой". Путин может взять город, но никогда не сможет контролировать страну. И если мы не отреагируем на то, как Путин посягнул на мир и стабильность в мире, цена этого для свободы и для американского народа в будущем будет выше", — отметил Байден.

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Ранее Байден сообщил, что попросил Конгресс выделить 12 млрд долларов на поддержку Украины.

Война в Украине: ситуация 8 марта