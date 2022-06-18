Байден упал с велосипеда во время прогулки (видео)

Джо Байден упал с велосипеда. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден упал со своего велосипеда по время прогулки в субботу. Инцидент произошел, когда он остановился, чтобы поприветствовать сторонников во время поездки на выходных в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Об этом пишет Reuters.

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После падения президент сразу же встал. Он ничего не повредил.

"Я в порядке. У меня подкосилась нога", — сказал 79-летний Байден после падения, которое произошло перед пресс-пулом.

Позже Байден несколько минут болтал с людьми, собравшимися посмотреть, как он катается.

В Белом доме также вскоре заявили, что медицинская помощь не требуется.

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"Как сказал президент, его нога зацепилась за педаль, с ним все в порядке", — сказал представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным.

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Прогулка Джо Байдена. Фото: Reuters

Ранее мы писали, что президента США Джо Байдена и первую леди Джилл эвакуировали из дома в Рехобот-Бич в Делавере, поскольку небольшой частный самолет по ошибке вошел в воздушное пространство возле их дома.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Байден из-за океана поддержал "Рамштайн-3" тяжелым оружием для Украины.