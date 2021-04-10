Беларусь обиделась на заявление Кравчука о переносе ТКГ в Польшу, назвав его шуткой

Власти Беларуси задело заявление главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонида Кравчука о необходимости переноса заседаний группы из Минска в Польшу. Там считают, что всегда добросовестно выполняли взятые на себя обязательства и назвали слова первого президента Украины "шуткой".

Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил в интервью каналу "Беларусь 1".

Он также, процитировав заявление Кравчука, выразил сомнения, что Польшу можно назвать нейтральной страной.

"Это предложение господина Кравчука для меня смехотворно: "Мы должны проводить заседания Трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше". Я не знаю откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", – заявил Макей.

Глава беларусского МИД добавил, что Беларусь "не навязывалась в посредники" и претензий к ней по поводу переговоров ТКГ якобы никогда ни от кого не поступало.

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"Мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили... Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России, и со стороны ОБСЕ", – заявил Макей.

Он также обвинил неких украинских политиков в "нежелании соблюдать договоренности, достигнутые в Минске".

Напомним, Леонид Кравчук заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу после окончания карантина могут переехать из Минска в Польшу или другую страну, поскольку Беларусь не является демократической страной и находится под каблуком у России.

Ранее украинский министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также заявил, что Украина больше не собирается участвовать в заседаниях ТКГ в Минске из-за пророссийских настроений Беларуси, и нужно искать другое место для встреч.