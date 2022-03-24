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Беларусь разместила до четырех своих БТГ у границы с Украиной – Генштаб

24 марта, 05:42
На Волынском направлении захватчики наступательных действий не проводили

Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в российской агрессии. Коллаж "Сегодня"

Возле украинской границы находятся около четырех батальонных тактических групп вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Подробности

"Врагом не выполнено задание по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установления контроля над левобережной частью Украины. Он не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в связи с многочисленными потерями командование оккупационных войск для улучшения ситуации на фронте продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения вооруженных сил России к границам Украины. По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии

20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

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В приграничные с Украиной районы Гомельской области Беларуси с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. На Волынском направлении захватчики наступательных действий не проводили.

Обстановка

  • Как известно, международный военный преступник Владимир Путин давит на своего должника самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко с тем, чтобы в войну в Украине ввязались белорусские военные.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Беларусь уже является соучастником вторжения России в Украину, поскольку позволяет использовать свою территорию для сосредоточения российских войск.
  • По информации Генштаба ВСУ, по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.
  • Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в комментарии Радио Свобода заявил, что в ближайшее время Минск может начать военное вторжение в Украину с провокации на государственной границе.
  • Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил последние данные СБУ, что в целом от 10 до 15 тысяч военнослужащих белорусской армии могут отправить на бойню в Украину.