Беларусь разместила до четырех своих БТГ у границы с Украиной – Генштаб

Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в российской агрессии. Коллаж "Сегодня"

Возле украинской границы находятся около четырех батальонных тактических групп вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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"Врагом не выполнено задание по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установления контроля над левобережной частью Украины. Он не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в связи с многочисленными потерями командование оккупационных войск для улучшения ситуации на фронте продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения вооруженных сил России к границам Украины. По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии

20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

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В приграничные с Украиной районы Гомельской области Беларуси с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. На Волынском направлении захватчики наступательных действий не проводили.

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