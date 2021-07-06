Беларусь запретила вещание двух украинских телеканалов – "не подошла" реклама

Как заявили в Беларуси, в эфире телепрограмм была реклама, якобы не заявленная при получении разрешений на вещание

Вещание UA и KVARTAL TV запретили в Беларуси. Коллаж: "Сегодня"

С 5 июля в Беларуси запретили вещание двух украинских телеканалов UA и KVARTAL TV.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации Беларуси.

Это связано с тем, что в эфире украинских телепрограмм якобы была обнаружена не заявленная при получении разрешений на вещание реклама.

"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV",- говорится в заявлении.

Реклама

Напомним, на днях на мероприятии по случаю Дня независимости Беларуси Лукашенко заявил, что якобы огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь, поэтому он поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, однако в Госпогранслужбе Украины сообщили, что признаков перекрытия границы с Беларусью нет.

Смотрите также в нашем сюжете, как Беларусь сжигает мосты с Евросоюзом: