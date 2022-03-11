Белорусы не признают бомбардировку своей территории

Официальный Минск решил не признавать удары по территории свой страны российской авиации со стороны Украины. Пока что.

Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь на своей телеграм-канале.

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Сообщение

"Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество. По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию", – сказано в сообщении Минобороны Беларуси.

Перед этим самопровозглашенный президент Александр Лукашенко прилетел на поклон к международному преступнику Владимиру Путину, чтоб, как ожидалось, договориться о совместной войне против Украины.

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Ситуация