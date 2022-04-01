Безалаберность или коррупция оккупантов – Минобороны прокомментировало взрыв в Белгороде

ЧП в Белгороде произошло по вине РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В России опубликовали очередной фейк о ВСУ. Во взрыве и пожаре, который произошел на нефтебазе в Белгороде, чиновники обвинили украинских защитников. Однако в Минобороны опровергли эту информацию – к ЧП в России ВСУ не причастны.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в Министерстве обороны Украины.

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Что сказали в РФ

Глава Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, якобы ВСУ с помощью вертолетов нанесли авиаудар по нефтебазе.

"Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", – заявил он.

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В то же время российские СМИ начали публиковать фейковые видео, на которых показали "атаку" на нефтебазу.

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Как на самом деле?

В Минобороны Украины опровергли фейк РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.

По данным наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.