Блинкен и Нуланд прибыли в Украину

Самолет из Соединенных Штатов приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи, кортеж направился в сторону Киева

Фото: Twitter / SecBlinken

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд прибыли в Украину. Их самолет несколько минут назад приземлился в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает "Украина 24".

Реклама

Перед прилетом пресс-служба Госдепа США распространила заявление под названием "США и Украина: стратегические партнеры". Согласно ему, Блинкен посещает нашу страну, "чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России".

Напомним, в ходе визита в Украину госсекретарь США намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями украинского гражданского общества.