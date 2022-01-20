Блинкен предложит России путь решения конфликта с Украиной

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Штаты готовы поддержать усилия по возобновлению работы "нормандского формата" без участия в нем. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Интерфакс.

"Я смогу изложить общее представление, общие предпочтения США и наших европейских союзников и партнеров в отношении того, как найти дипломатический путь вперед для деэскалации этого конфликта", – сказал он.

На пятницу назначены переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, во время которых Блинкин расскажет ему об общей позиции США и Европы насчет деэскалации ситуации вокруг Украины.

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