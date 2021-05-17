Боевика "ЛНР" осудили за призывы к свержению власти в Латвии

Латвийский гражданин несколько лет воевал на стороне боевиков на Донбассе, а затем попросил политического убежища в России

Суд в Риге приговорил латвийского гражданина Бенеса Айо, который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе, к двум годам и шести месяцам тюрьмы за призывы к ликвидации государственной независимости Латвии.

Об этом сообщает Delfi.

Латвийского "нацбола" признали виновным по статьям 81, 82 и 83 Уголовного закона страны – призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

Айо назначили пробационный период сроком на один год.

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Бенес Айо был объявлен в розыск еще в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти, но в это время от находился в самопровозглашенной "Луганской народной республике" на востоке Украины, где принимал активное участие в боевых действиях.

В начале 2020 года боевика задержали в России в связи с тем, что его разыскивала Латвия по линии Интерпола из-за военной деятельности на Донбассе и призывов к свержению государственного строя своей страны, но в результате Москва отказалась выдать Айо и предоставила ему в конце октября 2020 года политическое убежище.

Напомним, в апреле СБУ разоблачила бывшего сотрудника так называемой "спецслужбы" террористов "МГБ ЛНР", который переехал в Херсонскую область и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

Мы также писали, что прокуратура Донецкой области заочно объявила подозрение боевику так называемой "ДНР", который часами пытал пленных военных током, бил и держал в нечеловеческих условиях без еды и воды.