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Больной раком маньяк-шизофреник. Почему масс-медиа всего мира хоронят Путина, а он никак не умрет

Богдан Приходько
27 мая, 06:00
В мировых СМИ регулярно появляются сообщения о тяжелых заболеваниях хозяина Кремля

В прессе часто появляются сообщения о смертельных болезнях Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

В мировых СМИ все чаще появляется информация о смертельных заболеваниях Владимира Путина. Слухи о том, что глава Кремля болен раком, болезнью Паркинсона, шизофренией и прочими недугами, активно распространяются на протяжении последних 20 лет, однако он все еще продолжает стоять у руля "русского корабля". И это несмотря на то, что миллионы людей на планете искренне желают ему поскорей отправиться в мир иной.

Сайт "Сегодня" вспомнил "диагнозы", которые приписывали президенту РФ масс-медиа, и попытался выяснить, насколько они верны.

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Для начала вспомним, как все начиналось... В первом десятилетии правления Путина слухов о его болезнях, как таковых, не было. Несмотря на то, что в 2001 году в СМИ появились статьи о возможном онкозаболевании президента, массового внимания читателей они не привлекли. И это неудивительно, так как на протяжении первого десятилетия своего правления Путин выглядел пышущим здоровьем. Российские СМИ показывали, как он занимался дзюдо, нырял с дельфинами, охотился с Шойгу на Алтае, спасал журавлей на Ямале, летал на истребителе Су-27 и не давал никакого повода усомниться в своем самочувствии...

На протяжении первого десятилетия своего правления Россией Путин выглядел абсолютно здоровьем. Фото: sportyakutia.ru

Начиная с 2011 года, ситуация начала стремительно меняться....

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Маниакально-депрессивный синдром

Так в декабре 2011 года некий житель Москвы Михаил Кукобака заявил, что Путин болеет маниакально-депрессивным синдромом.

"Путин бесспорно болен. Типа маниакально-депрессивным синдромом. Проще говоря, шизофренией. И внешняя бравада – в кабинете истребителя, на мостике крейсера и т.д. вряд ли может эту болезнь скрыть", написал Кукобака в своем Facebook.

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Синдром Клювера-Бьюси и рак позвоночника

В 2012 году тему психического расстройства российского президента продолжили блогеры и журналисты.

"Путин психически болен, и прогрессирование болезни делает его все более уязвимым. Анализ особенностей его поведения указывает на явные психические отклонения: синдром Клювера-Бьюси. Болезнь вызывается поражением височных отделов мозга (чаще последствия нераспознанного в детстве вирусного менингоэнцефалита)", заявил блогерМарк Петрович.

По его мнению, у Путина были все симптомы данного психического расстройства:

  • непонимание эмоционального состояния близких людей и окружения;
  • эмоциональная отрешенность (ни горя, ни радости);
  • сниженное чувства страха и недооценка опасности в критических ситуациях;
  • акинетический мутизм (каменная маска на лице) и другие признаки.

В том же году россияне обратили внимание, что Путин часто хромал и держался за поясницу. Сам президент РФ рассказывал, что как-то упал с лошади пару лет назад, однако представители масс-медиа утверждали, что причиной тому может быть рак позвоночника, которым Путин якобы болеет еще с 2003 года.

"Об этом знает очень узкий круг лиц, давших подписку о неразглашении информации. К 2012-му болезнь прогрессировала настолько, что Путину уже с трудом удавалось согнать с лица "маску смерти", – писал блогер Виктор Горбунов.

Саркома и рак поджелудочной железы

В 2014 году журналист New York Post Ричард Джонсон заявил, что причиной поспешного вторжения Путина в Украину может быть смертельная болезнь российского президента.

"По некоторым данным, Путину осталось жить около трех лет. Именно поэтому президент России спешит с вторжением в Украину. Он хочет оставить в наследство великую Россию, расширив границы страны, как Сталин", – написал Джонсон.

Пользователи соцсетей подхватили данную информацию и начали публиковать посты, в которых сообщали, что у Путина саркома позвоночника и рак поджелудочной железы. Однако в Кремле все слухи опровергли.

"Не дождутся, типун им на язык, все нормально", заявил тогда спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Аутизм

В 2015 году издание USA TODAY сообщило, что получило в свое распоряжение секретное исследование Пентагона о здоровье Путина. В опубликованном материале говорилось, что американские ученые не выявили у российского лидера признаков онкозаболевания, но предположили синдром Аспергера – "аутическое расстройство, которое влияет на все его решения".

Впрочем, исследовали американцы Путина дистанционно – по видео. Ученые отметили, что для того, чтобы ставить точный диагноз, нужно провести полное исследование. Например, томографию мозга Путина.

Больная спина

По данным расследователей издания "Проект", в 2016-2017 годах Путину проводили несколько серьезных операций в области спины в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на западе Москвы. И в 2019 году президенту РФ вновь потребовалась масштабная медицинская помощь. Тогда к высочайшему пациенту приехало рекордное количество медиков – сразу 13 человек, включая специалистов отделения нейрохирургии ЦКБ, специалиста по травмам позвоночника Елену Денисенко и хирургов-онкологов. По данным журналистов, с тех пор Путина всегда сопровождают, как минимум, 10 врачей, в том числе онкологи.

Синдром Ивана Грозного

Путину также приписывали наличие синдрома Ивана Грозного депрессивно-бредовое состояние, представляющее угрозу окружающим.

Болезнь Паркинсона

В 2020 году британское издание The Sun диагностировало у Путина болезнь Паркинсона.

"Его руки постоянно двигаются, он якобы сжимает подлокотник стула от боли, его пальцы дергаются, когда он держит ручку и сжимает чашку, в которой вроде бы обезболивающее", говорилось в статье.

О том, что президент РФ страдает болезнью Паркинсона, а также "многочисленными" другими заболеваниями, включая слабоумие, заявил изданию и бывший коллега Путина, перебежчик из КГБ в Великобританию, Борис Карпичков.

"Он или является, или, по крайней мере, ведет себя как сумасшедший и одержимый параноидальными идеями", сказал Карпичков.

Борис Карпичков: "Путин страдает болезнью Паркинсона и слабоумием" / Фото: Bloomberg

Рак толстой кишки

В сентябре 2021 года советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец в эфире Апостроф TV заявил, что Путин болеет раком толстой кишки.

"Я думаю, что он себя поддерживает при помощи интенсивной терапии, лечения. По моим наблюдениям, он действительно болен, его лечат", отметил Швец.

Юрий Швец: "Путин себя поддерживает при помощи интенсивной терапии". Фото: скриншот видео

Мозговое расстройство из-за деменции или стероидов для лечения рака

В марте 2022 года издание Daily Mail со ссылкой на данные разведки США сообщило, что Путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами. Высокопоставленные сотрудники разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, именно этим объяснили решение российского президента начать войну в Украину.

"За последние пять лет в принятии решений Путина произошли заметные изменения. Окружающие все чаще замечают изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – говорится в статье.

Психическое расстройство или онкология

В апреле 2022 года эксперты снова обратили внимание на крайне нездоровый вид президента России. Во время беседы с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин сидел, вжавшись в стул, ссутулившись так, что на спине появился горб и при всем этом он дергал ногой. Президент РФ также мертвой хваткой вцепился рукой в край стола и не отпускал его на протяжении всего разговора.

Путин мертвой хваткой вцепился рукой в край стола и не отпускал его на протяжении всего разговора с Шойгу. Фото: скриншот видео

Психолог Ольга Иович рассказала "Сегодня", что у Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые он пытается скрыть.

"Опухшее лицо выглядит явно нездоровым. Поза, в которой он сидит в кресле, показывает, что его тело обессилено. Путин вцепился рукой в стол и иногда двигает головой, пытаясь напрячь голову и руку, так как ему не хватает сил поддерживать в тонусе все мышцы корпуса тела, чтобы выглядеть увереннее", – говорит нам Иович.

Психолог также обратила внимание, что Путин бесконтрольно двигал ногой под столом.

"Это может свидетельствовать, что мышцы ног обессилены, им не хватает энергии, которую Путин направил на голову и руку. Путину явно некомфортно находится за столом, как бы он ни пытался демонстрировать уверенность", – говорит она.

Ольга Иович: "У Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые он пытается скрыть" / Фото: Facebook

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что у Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых рак.

"Но надеяться на то, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", – сказал Буданов.

Практикующий хирург-онколог, врач высшей категории Национального института рака, кандидат медицинских наук Роман Фридель в комментарии изданию "НВ" рассказал, что все те признаки, которые были обнародованы в СМИ и касаются неврологической симптоматики Путина, указывают, что у него болезнь Паркинсона.

"На одном видео он сидит и одной рукой держит вторую, чтобы не было заметно тремора. На встрече с Лукашенко, перед рукопожатием у Путина неконтролируемо дергается правая рука. На встрече с Шойгу Путин правой рукой держался за стол. Это похоже на болезнь Паркинсона, хотя еще может быть и какая-то другая неврологическая симптоматика", сказал медик.

Фридель также не исключает, что у президента РФ может быть онкология.

"Несколько лет назад Путин внезапно пропал из публичного пространства, а затем неожиданно появился в Санкт-Петербурге. Именно в этом городе находится крупнейший в России федеральный онкологический центр с современным оборудованием для проведения лучевой терапии", рассказал врач.

Роман Фридель: "Это похоже на болезнь Паркинсона и на онкологию". Фото: Facebook

Смертельные диагнозы могут быть вбросом ФСБ

Какая именно болезнь изматывает Путина, и есть ли она вообще этого никто не знает. Многочисленные "диагнозы" смертельных заболеваний, дававшие российскому лидеру от силы пару лет не сбылись к сожалению Путин жив по сей день. Не исключено, что вся эта медкампания является вбросом российских спецслужб с целью ввести в заблуждение недругов президента РФ.

В частности, такую версию выдвинул российский социолог Игорь Эйдман, проживающий в Европе. По его мнению, подобная информация призвана внушить противникам России, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить серьезные спецоперации, раз он и так скоро умрет или же потеряет власть.

"Путинский режим в России – самая большая глобальная угроза человечеству. Судя по высказываниям Байдена, Джонсона, Сороса и других лидеров западного мира, они это понимают. Думаю, сейчас готовятся серьезные действия в этом направлении, включающие не только поставки тяжелого вооружения Украине. Российские власти осознают эту угрозу и всячески пытаются вывести Путина из-под удара", написал Эйдман в своем Facebook.

Игорь Эйдман: "Российские власти пытаются вывести Путина из-под удара". Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что недавний ролик с президентом России Владимиром Путиным, который навещает в госпитале раненых солдат, может быть постановкой. Один из участников видео ранее засветился в других роликах с российским диктатором.

Также мы информировали, что в начале марта в Кремле выпустили видео, на котором Владимир Путин встречается с женщинами-пилотами и бортпроводницами в Москве. Украинские эксперты обратили внимание на то, что видео было фейком, созданным с применением технологии хромакей (технология сочетания двух и более изображений или кадров в одной композиции, с помощью которой можно разместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте).