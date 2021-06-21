Больше 50% голосов. Партия Пашиняна разгромила соперников на выборах в Армении

В армянский парламент проходят три партии – "Гражданская позиция" победила, несмотря на фиаско власти в Нагорном Карабахе

Сам Пашинян пришел на один из избирательных участков в Ереване / Фото: REUTERS

На досрочных выборах в Национальное собрание Армении победила политическая сила и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщили в Центризбиркома Армении.

По результатам подсчета 100% голосов, "Гражданский договор" Пашиняна поддержали 53,92% избирателей, в то время, как главную оппозиционную силу – блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" лишь 21,04%.

Все остальные партии и блоки не преодолели электоральный барьер в 5% и 7% соответственно. Однако, согласно армянскому законодательству, в парламенте не могут заседать лишь две партии, поэтому в Нацсобрание страны проходит блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею", который набрал 5,23%.

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Хотя партия главы правительства и получила большинство голосов, согласно армянскому законодательству, самостоятельно правительство может формировать только политсила, которая набрала не менее 54% поддержки избирателей.

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Всего в голосовании участвовали 1 281 911 человек. Явка избирателей составила 49,4%.

Напомним, что Армению охватили протесты с требованием отставки правительства после ноябрьского поражения Азербайджану в войне за Нагорный Карабах.

Свою должность Пашинян оставил в конце апреля, после чего объявили проведение внеочередных парламентских выборов.

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