Большой войны не будет, "обстрелы" прекратятся – Собчак о речи Путина

Ксения Собчак прокомментировала признание "ЛДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Признание независимости "ЛДНР" было ожидаемым, и теперь обстрелы на Донбассе прекратятся. Об этом в своем Instagram написала известная российская телеведущая Ксения Собчак.

"Что ж, Владимир Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР". Все были к этому готовы, все это было на поверхности последние дни. Сегодня днем все члены Совбеза сказали своё четкое "да" и только несчастный Нарышкин так испугался напора Путина, что предложил принять республики в состав России, а не признать", – написала она.

По ее словам, российская сторона была открыта к диалогу касательно урегулирования ситуации на Донбассе, но вопрос долгое время оставался не решен.

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Также в своем посте она отметила, что главное условие для России было – невступление Украины в НАТО, и это было требование больше для США.

"Одно большое требование сформулировано было все-таки не для Украины, а для американцев. Совсем коротко посыл звучит так: "Уберите НАТО от Украины" и требование вполне для США выполнимое и даже безболезненное. Но позволят ли они себе теперь сдавать назад?" – написала Собчак.

Собчак считает, что после признания самопровозглашенных республик "горячая глобальная война" с участием России стала еще менее вероятной, чем раньше.

"Ввод войск только подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной. "Обстрелы" прекратятся, российские войска в пропагандистских СМИ "принесут с собой мирную жизнь", – резюмировала она.

Признание самопровозглашенных "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что вскоре подпишет указ о новых санкциях в связи с признанием Россией независимости так называемых "республик ЛДНР". У Байдена заявили, что санкции против "ЛДНР" не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай российского вторжения в Украину.

Реакция Украины и мира

После заявления Путина состоялось заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина пока не получила информацию, каковы будут действия властей страны на демонстративный шаг президента России.

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Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием "ЛДНР".

"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии", – сказал он.

Также Зеленский созвонился и обговорил ситуацию со своими иностранными коллегами, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Также планируется разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Мировое сообщество расценило произошедшее как акт агрессии против Украины.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила Украину, что президент РФ Владимир Путин сейчас реализовывает сценарий 2008 года по вторжению в ее страну, что стоило ей 20% территорий.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал террористические образования. По данным СМИ, уже 22 февраля Лондон введет новые санкции против Кремля.