Боррель призвал Запад не аплодировать Украине, а дать нам оружие

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Украине нужно оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны блока должны предоставлять Украине больше оружия из-за войны с Россией.

Об этом он сообщил во время своего очередного выступления перед парламентариями, пишет Европейская правда.

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По словам Борреля, на территории украинского государства российская армия систематически совершает огромное количество военных преступлений и обратил внимание присутствующих на то, что помощь, которую получает Украина, несравнима по сравнению с суммами, что Россия получает от Европы за энергоснабжение.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи… 1 миллиард евро — это то, что мы платим путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро… Сравните это с 1 миллиардом евро, которое мы дали Украине в виде вооружений", – сказал глава дипломатии ЕС.

Гарантии безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности для нашей страны. Что известно о предложенном договоре:

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Главное требование Украины о гарантиях безопасности идентично 5-й статье НАТО. Речь идет о том, что если Украина станет объектом любой агрессии или военного нападения, она будет требовать за три дня проведения консультаций и оказания помощи, дипломатической или военной. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина сможет зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности.

Речь идет о том, что если Украина станет объектом любой агрессии или военного нападения, она будет требовать за три дня проведения консультаций и оказания помощи, дипломатической или военной. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина сможет зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности. У нас не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории.

Имея такие гарантии, аналогичные ст. 5 НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС.

и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС. Процедуру организуют в соответствии с законом об общенациональном референдуме. Он не может работать в условиях военного положения. Если все стороны примут такую позицию, будет отвод войск, возвращение людей – тогда и будет референдум.

Ранее мы сообщали, что Ирландия может стать одной из гарантов безопасности Украины.

Также напомним, Италия готова стать гарантом безопасности Украины.