Борщ с тунцом. Дипломат с Мальдив удивила необычным рецептом

Украинские дипломаты устроили в Нью-Йорке борщовые соревнования и удивились, каким он получился вкусным с копченым тунцом

На крупнейшем рынке Манхэттена прошли кулинарные соревнования по приготовлению борща – это начало масштабной украинской промоакции этого блюда, чтобы добиться его включения в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Нью-Йорк стал первым городом, где устроили "соревнование борщей". В них украинские консулы выступили против постоянных представителей в ООН.

Видео: Сегодня

Однако из-за карантина иностранная команда оказалась в меньшинстве – пришла только представительница Мальдив Тильмиза Хусейн. Ей вызвался помочь коллега из Украины Сергей Кислица.

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По правилам обе команды получили одинаковые наборы продуктов – как для традиционного борща. Но при этом у каждая могла добавить свой секретный ингредиент.

"Это специальный ингредиент, он достаточно распространен на Мальдивах – копченый тунец. Измельчу и брошу в борщ", – говорит мальдивский дипломат Тильмиза Хусейн.

Зато команда консулов ​​приготовила постный борщ, добавив в него яблоко и белые грибы.

"Наши овощи запечены в духовке, чтобы подчеркнуть их вкус", – призналась почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур.

"Будет красивый цвет. Важно, добавить не только корень, но и побеги свеклы", – объяснил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Тильмиза Хусейн признается, что никогда не варила и не пробовала борщ. Однако он у нее вышел насыщенно-красного цвета, а вот у украинских консулов ​​- аж рубинового.

"Мне нужно больше острого соуса, я сейчас покажу вам. Для меня это нормально, потому что на Мальдивах еда невероятно острая", – говорит она.

Украинскому консулу Ирине Мазур такой вариант понравился – она оценила сочетание традиционного борща с копченым тунцом.

Впрочем, как и подобает, дипломаты сошлись на том, что победила дружба и что рыбой наш украинский борщ не испортить, но можно наладить международные связи.

Тем временем гостье с Мальдив так понравился постный борщ, что она попросила добавки и пообещала накормить им свою семью.

Стоит отметить, что Украина начала двухлетнюю кампанию с целью включения борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. С этой целью Министерство культуры направило в ЮНЕСКО 700 страниц архивных документов и рецептов.

Напомним, ранее телеканал CNN даже включил украинский борщ в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мира.