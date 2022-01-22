Британия хочет создать тройственный Союз с Польшей и Украиной

Британия развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.
Информацию об этом разместил Совет по геостратегии Британии в своем Twitter.
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В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Беларусь.
Информацию о работе над созданием тройственного союза подтвердила и сама Лиз Трасс во время выступления в Институте Лоуи, о чем проинформировал официальный сайт правительства Британии.
"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – заявила глава британского МИД.
Также Трасс выразила безоговорочную поддержку Киеву.
"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде "Великой России", разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути, и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Вот почему мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку,", – заявила Трасс.
Как считает министр иностранных дел Британии, Украина – гордая страна с многовековой историей.
"Они и раньше подвергались вторжениям – начиная с татаро-монгольского ига. Они страдали от устроенного государством голода в 30-х годах прошлого столетия. Их стойкость заслуживает восхищения. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение России в Украину приведет только к затяжной войне, по примеру советско-афганской войны или конфликта в Чечне", – добавила Трасс.
Отметим, совет по геостратегии — это независимая некоммерческая организация, расположенная в Вестминстере.
Напомним, Британия заявила о своей готовности передать Украине еще больше оборонительных типов вооружений вдобавок к 2000 пусковых установок противотанковых ракет, отправленных на этой неделе.
Оружие для Украины
- На днях в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Самолетами было доставлено легкое противотанковое вооружение.
- Россия обвинила Великобританию в разжигании напряженности в регионе размещением оружия. Посольство Москвы в Лондоне написало в Твиттере: "Совершенно ясно, что поставка смертоносного оружия из Великобритании в Украину только разожжет кризис и усилит напряженность".
- Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.