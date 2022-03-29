Британия на конференции доноров будет собирать летальное оружие для Украины

Британия планирует собрать летальное оружие для Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания проведет конференцию доноров, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины. Встреча состоится уже в четверг, 31 марта.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, передает "Европейская правда".

Реклама

Подробности

Конференция будет созвана министром обороны Беном Уоллесом.

"Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну", – сказал он.

Британия не снимет санкции с России после прекращения огня – Джонсон

Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Reuters.

"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", – процитировал Джонсона его представитель в комментарии изданию.

Реклама

Он также добавил, что давление на Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.