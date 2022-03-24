Британия подготовила новый пакет военной поддержки для Украины: что дадут

Великобритания снова поможет Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство Великобритании 24 марта планирует объявить о новом крупном пакете военной поддержки для Украины. Так, помощь британцев в виде летального оружия резко увеличится.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте британского правительства.

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Пакет поддержки будет включать:

6 тысяч ракет для противотанкового и фугасного оружия

25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов) на финансовую поддержку украинских военных

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не может стоять в стороне, пока Россия стирает украинские города в прах. Также он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже потерпел крах в Украине, а украинский народ показал себя чрезвычайно храбрым и настойчивым в защите своей родины.

"Соединенное Королевство будет работать с нашими союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку Украины, укрепляя ее оборону, когда они преломят ход в этой борьбе", – отметил Джонсон.

Британия намерена сделать безвиз для беженцев из Украины

Великобритания будет платить людям за то, чтобы они предоставляли убежище беженцам из Украины. Кроме того, британские власти намерены отменить визы для украинцев.

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Как сообщает Reuters, новая схема под названием "Дома для Украины" позволит украинским беженцам приезжать в Великобританию, даже если у них нет родственных связей в стране. Британцам будут платить по 350 фунтов (456 долларов. – Ред.) в месяц, если они смогут предоставить беженцам свободную комнату или квартиру в течение как минимум шести месяцев.

Представители ведущих британских партий раскритиковали правительство, которое настаивает, чтобы украинцы получали визы до прибытия в Великобританию. Они заявили, что это ставит бюрократию выше благосостояния тех, кто спасается от войны. Законодатели намерены отменить визы для украинских беженцев.