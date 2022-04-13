Британия ввела санкции против Медведчука и еще 205 граждан РФ

Кум Путина Виктор Медведчук попал под санкции Великобритании. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за войны против Украины Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 юридических и физических лиц России. В список попал и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя", кум президента Владимира Путина Виктор Медведчук.

Об этом сообщает ТАСС.

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Кроме того, в санкционный список включены гендиректор "Когалымнефтегаза" Вагит Алекперов, владелец акций АФК "Система" Владимир Евтушенков и экс-глава РЖД Владимир Якунин.

Напомним, 24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания "Российские железные дороги" (РЖД), "Совкомфлот", "РусГидро".

Также санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа и основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.

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Поддержка Великобритании