Британия ввела санкции против Медведчука и еще 205 граждан РФ

Кум Путина Виктор Медведчук попал под санкции Великобритании. Фото: коллаж "Сегодня"
Из-за войны против Украины Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 юридических и физических лиц России. В список попал и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя", кум президента Владимира Путина Виктор Медведчук.
Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в санкционный список включены гендиректор "Когалымнефтегаза" Вагит Алекперов, владелец акций АФК "Система" Владимир Евтушенков и экс-глава РЖД Владимир Якунин.
Напомним, 24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания "Российские железные дороги" (РЖД), "Совкомфлот", "РусГидро".
Также санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа и основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Поддержка Великобритании
- 3 апреля на фоне новостей о зверствах российской армии в Буче Борис Джонсон заявил, что санкции против Российской Федерации будут усилены. Кроме того, страна увеличит военную помощь Украине.
- Великобритания постоянно отправляет в Украину военную технику с тем, чтобы усилить позиции ВСУ в борьбе против российского агрессора.
- Например, в апреле стало известно, что Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Кроме того, это поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.
- В ответ на преступления армии РФ на территории Украины министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон будет требовать усиления санкций против Москвы.