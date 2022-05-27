Британская разведка назвала главную задачу оккупантов на юге Украины

Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.

Об этом сообщает британская разведка.

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Какая ситуация

Как сообщается, Россия оказывает давление на "Северодонецкий котел", хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, "лишая РФ полного контроля над Донбассом".

"Перед южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины. В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности СГФ", – говорится в сообщении.

При этом в британской разведке уверены, что Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, а их присутствие на поле боя подчеркивает "нехватку в России современной боеспособной техники".

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Напомним, Вооруженные силы Украины должны зайти на территорию Крыма до конца года. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов. Также он назвал два варианта окончания войны для России.

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