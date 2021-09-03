"Будем бдительны" – НАТО будет внимательно следить за учениями России и Беларуси "Запад-2021"

Йенс Столтенберг: Россия должна вести себя предсказуемо. Фото: коллаж "Сегодня"

Североатлантический альянс будет пристально следить за совместными учениями России и Беларуси "Запад-2021", которые начнутся 10 сентября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters в пятницу, 3 сентября.

По его словам, во время учений Россия должна вести себя предсказуемым и прозрачным способом.

"Мы видели ранее, что количество войск, участвующих в учении, значительно превышает объявленную", – сказал Столтенберг.

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Он также привел пример, что к учениям "Запад" в 2017 году РФ привлекла до 70 тысяч военных, объявив при этом об участии 12 700 человек.

Генсек НАТО призвал РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом – международным соглашением, регулирующим военные учения в Европе.

"Реальность такая, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных проверок. Поэтому мы будем бдительны", – подчеркнул Столтенберг.