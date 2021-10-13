Будем жить. Смертность от COVID-19 самая низкая с начала года — ВОЗ

Сейчас в Европе смертность высока из-за новой волны коронавируса/Коллаж: Сегодня
В мире смертность в результате пандемии COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне в течение года. В то же время в Украине ухудшилась ситуация с больными коронавирусом.
Об этом сообщает ВОЗ.
Какая ситуация сейчас?
"Количество еженедельных смертей в результате COVID-19 продолжает уменьшаться и сейчас находится на самом низком уровне. Но это все еще недопустимо высокий уровень — почти 50 000 смертей каждую неделю, а реальное их число, безусловно, выше", — сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
В Европе ситуация напряженная
Смертность в результате пандемии COVID-19 снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сейчас столкнулись с новой волной пандемии коронавируса.
Вакцинация в мире
"И, конечно же, смертность выше в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли добиться цели вакцинации 10% своего населения до конца сентября", — отметил Гебреисус.
Сейчас известно, что три страны мира до сих пор вообще не начали COVID-вакцинацию населения — это Бурунди, Эритрея и Северная Корея.
В Украине — новый коронавирусный антирекорд
В Украине заболеваемость COVID-19 среди детей и молодежи превысила максимальные значения за все время пандемии. Количество госпитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.
"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", — говорится в отчете НАН.
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