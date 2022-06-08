Будет следующей? В Госдуме РФ хотят отменить признание независимости страны-союзницы Украины

В партии "Единая Россия" приготовили неожиданный удар по союзнице Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Государственную Думу России внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы.

Автором документа выступил член политсовета правящей партии "Единая Россия", депутат Евгений Федоров.

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Законопроектом предлагается "постановление Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 года № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики" отменить".

/ Фото: сайт Госдумы РФ

Такое решение Федоров объясняет тем, что признание Литвы независимым государством противоречило конституции СССР.

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"Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 67.1 конституции России "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории", постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 подлежит отмене", – пишет депутат.

Отметим, что Евгений Федоров является координатором профашистской организации "Национально-освободительное движение" (НОД). Депутат известен громкими заявлениями в адрес Запада – о том, что РФ после развала СССР стала американской колонией, что певец Виктор Цой был агентом спецслужб США и другими.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров

Литва признала РФ террористическим государством

Сейм Литвы 10 мая проголосовал за признание России террористическим государством. Литовский парламент единогласно поддержал соответствующую резолюцию – 128 голосов "за".

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В резолюции Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.