"Будет стоить очень дорого": Шольц предупредил РФ о последствиях из-за Украины

Олаф Шольц (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Новое вторжение России в Украину будет стоить очень дорого, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает Washington Post.

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По словам Шольца, Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России.

"Наш строгий ответ свидетельствует, что если они (россияне. – Ред.) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации", - сказал он.

Также, отвечая на вопрос журналиста, не беспокоят ли Шольца комментарии, которые "изображают Германию ненадежным союзником", он сказал, что "реальность важнее слухов".

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Напомним, 7 февраля Шольц посетит Вашингтон, а 14-15 февраля едет в Киев и Москву.

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