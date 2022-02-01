Будет война? США эвакуируются из Беларуси

Семьи американских дипломатов вывезут из Беларуси

США вывозят из Беларуси членов семей госслужащих США из-за увеличения российского военного контингента. Об этом сообщили в Государственном департаменте Соединенных Штатов.

"31 января 2022 Госдепартамент распорядился уехать из страны членам семей госслужащих США. В связи с усилением необычной и тревожной российской военной активности вблизи границы с Украиной, находящиеся в Беларуси граждане США или планирующие путешествовать в эту страну должны знать, что ситуация непредсказуемая, и в регионе наблюдается повышенное напряжение", – говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Реклама

Также подчеркивается, что в стране существует "произвольное применение законов" и риск задержания, а также возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев.

"Власти Беларуси задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, за предполагаемую связь с оппозиционными партиями и предполагаемое участие в политических демонстрациях. Граждане США в непосредственной близости от демонстраций были арестованы. Некоторые из них стали жертвами преследований и/или жестокого обращения со стороны белорусских официальных лиц. Белорусские власти преследовали лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ", – напоминает Госдепартамент США.

Госдеп предупреждает, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси уже сильно ограничены.

Реклама

Эвакуация из Украины

Ранее ряд стран вывез семьи своих дипломатов из Украины, а также предупредил своих граждан об опасности путешествия.

30 января посольство США в Украине выпустило заявление о том, что граждане США, которые находятся в стране, должны рассмотреть возможность немедленного выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Кроме того, Госдеп обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину.

Реклама

Украинская же сторона считает, что решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства было преждевременным.

Великобритания и Австралия также начали эвакуировать своих дипломатов из Украины. Их отъезд санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину.

Позже в Канаде тоже заявили, что члены семей дипломатических сотрудников, которые находятся в Украине, из-за возможного вторжения Российской Федерации должны покинуть страну.

Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. Сейчас такая необходимость изучается.

Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России. Чехия, Дания, Латвия также пока не планируют выезд.

Отметим, что сами посольства не закрываются и продолжают работать в штатном режиме.

Читайте другие новости "Сегодня":