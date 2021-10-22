"Будет жесткая реакция": в МВД пригрозили Савченко за поддельный сертификат

Монастырский прокомментировал преступление Савченко. Коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что экс-нардепа Надежду Савченко поймали на использовании поддельного COVID-сертификата и обещает "разобраться" с ней по закону. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Один из депутатов задал вопрос главе МВД, как правоохранители решают проблему поддельных ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

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"На сегодняшний день более тысячи мобильных групп работают по всей Украине для мониторинга и выявления поддельных сертификатов, в том числе их проверки. Сегодня начато более 800 уголовных производств по поддельным сертификатам вакцинации. Хочу подчеркнуть, что ответственность несет не только лицо, которое подделало сертификат – врач или представитель туристического агентства, который был посредником, – но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким сертификатом", – сказал Монастырский.

Министр также подтвердил, что на подделке попалась и Савченко.

"Могу сказать, что некоторые из бывших ваших коллег (народных депутатов – Ред.) также, к сожалению, пользуются (поддельными) сертификатами. Сегодня как раз была обнаружена ситуация с поддельным сертификатом экс-народного депутата Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться и будет жесткая реакция в рамках, процессуально определенных законом", – подчеркнул он.

Какое наказание "светит" Савченко?

Согласно статье 358 УК, за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничения свободы на срок до 2-х лет.

За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.

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В сентябре Кабмин подал в Раду законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации. Чиновники предложили такое наказание:

штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;

штраф до 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для медицинских работников, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;

штраф до 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов