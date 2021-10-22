"Будет жесткая реакция": в МВД пригрозили Савченко за поддельный сертификат

Монастырский прокомментировал преступление Савченко. Коллаж "Сегодня"
Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что экс-нардепа Надежду Савченко поймали на использовании поддельного COVID-сертификата и обещает "разобраться" с ней по закону. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Один из депутатов задал вопрос главе МВД, как правоохранители решают проблему поддельных ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.
"На сегодняшний день более тысячи мобильных групп работают по всей Украине для мониторинга и выявления поддельных сертификатов, в том числе их проверки. Сегодня начато более 800 уголовных производств по поддельным сертификатам вакцинации. Хочу подчеркнуть, что ответственность несет не только лицо, которое подделало сертификат – врач или представитель туристического агентства, который был посредником, – но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким сертификатом", – сказал Монастырский.
Министр также подтвердил, что на подделке попалась и Савченко.
"Могу сказать, что некоторые из бывших ваших коллег (народных депутатов – Ред.) также, к сожалению, пользуются (поддельными) сертификатами. Сегодня как раз была обнаружена ситуация с поддельным сертификатом экс-народного депутата Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться и будет жесткая реакция в рамках, процессуально определенных законом", – подчеркнул он.
Какое наказание "светит" Савченко?
Согласно статье 358 УК, за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничения свободы на срок до 2-х лет.
За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.
В сентябре Кабмин подал в Раду законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации. Чиновники предложили такое наказание:
- штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;
- штраф до 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для медицинских работников, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;
- штраф до 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.
В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов
- В Украине в последнее время стали фиксировать все больше "липовых" сертификатов о вакцинации. Так, например, только на прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов. Начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.
- Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.
- Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов.
- В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом есть высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.