"Будут последствия": Германия предупредила РФ насчет Украины

Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Берлин и Москва, как и раньше, имеют разные точки зрения на то, что касается фактов выполнения Минских соглашений.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве, сообщает Укринформ.

Реклама

По ее словам, важно продолжать переговоры, а также вернуться к столу переговоров в "нормандском формате".

"Трудно не понимать как угрозу"

Также министр отметила, что важно "наполнить жизнью" нормандский процесс и продвинуться в выполнении Минских соглашений. По ее мнению, это был бы большой шаг к большей безопасности для Европы.

При этом Бербок упомянула о скоплении "без понятных оснований" более 100 тысяч российских военных и техники вдоль украинской границы, сказав, что это "трудно не понимать как угрозу". По ее словам, в Германии вынуждены будут вместе с союзниками и партнерами – ЕС, НАТО и G7 – реагировать на ситуацию.

Реклама

Источник фото – Укринформ

"Северный поток – 2"

По словам главы МИД ФРГ, если энергоносители (в том числе газ. – Ред.) будут использованы в качестве оружия со стороны России, "это повлечет за собой соответствующие последствия с учетом проекта "Северный поток – 2".

Также она отметила, что Россия потребовала от Запада гарантий безопасности.

"Мы готовы к серьезному диалогу и обсуждению шагов, которые принесут больше безопасности всем на континенте", – заявила она.

Реклама

Что ответили в России

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры с Анналеной Бербок "весьма полезными".

"В целом дискуссия была весьма полезной. Она коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в наших позициях", – сказал Лавров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопрос поставок оружия в Украину. По его словам, диалог по этому вопросу продолжится.

"Мы обсудили вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, чтобы усилия в "нормандском формате" дали результаты", – сказал Кулеба.

Германия не хочет помочь Украине вооружением