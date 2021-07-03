Были слышны выстрелы: в Минске ОМОН выступил на мероприятии (видео)

Выступление ОМОНа. Фото: коллаж "Сегодня"

В Минске на одном из мероприятий в честь 3 июля выступил ОМОН. На площади собралось много зрителей.

Видео опубликовал TUT.BY в Telegram.



Как пишут в Сети, в начале выступления слышны были выстрелы.

"По всей видимости, холостыми зарядами", – добавляют в сообщении.

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Правоохранители выступили под музыку.

Ранее мы писали, что Министерство внутренних дел России не смогло установить личность омоновца, который ударил ногой в живот женщину 23 января во время акции протеста в Санкт-Петербурге. Хотя он сам посещал пострадавшую в больнице.

Также мы писали, что в Москве омоновец ударом дубинки по голове сбил с ног журналиста. В Москве во время протестов во вторник, 2 февраля, против приговора оппозиционеру Алексею Навальному, омоновец сильно ударил дубинкой по голове журналиста, который исполнял свои обязанности и на нем был жилет представителя прессы.