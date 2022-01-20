Было очень продуктивно! Блинкен оценил визит в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Коллаж: Сегодня

США будут продолжать укреплять свои отношения с Украиной для сдерживания российской агрессии. Об этом в своем Twitter написал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя свою поездку.

По его словам, для Штатов сейчас важно поддерживать территориальную целостность Украины.

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"Поездка в Киев была продуктивной. Во время своего визита я подтвердил нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии. Следующая остановка – Берлин", – написал он.

Визит Блинкена в Украину

19 января в Киев с официальным визитом прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен. Отправиться в Украину его попросил президент США Джо Байден.

Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины:

подтвердить поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны Соединенных Штатов;

обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией;

провести консультацию по поводу следующих действий.

Также он в ходе рабочего визита встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Блинкен во время своего визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки.

Кроме того, он дал интервью руководителю "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославе Гонгадзе, которое транслировал телеканал "Украина".

Добавим, после визита в Украину Энтони Блинкен отправился в Германию, а после этого встретится в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Накануне своего визита в Киев госсекретарь США объяснил, почему для Штатов важно защищать Украину и чем может обернуться для мира безнаказанность России.